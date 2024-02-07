Рядом с Киевом начали строить завод турецких беспилотников Производитель Bayraktar начал строить завод турецких беспилотников под Киевом

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Турецкая компания Baykar начала строительство завода под Киевом, заявил гендиректор предприятия Халук Байрактар в интервью агентству Reuters. По его словам, там будут производить беспилотники Bayraktar.

Нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутренним процессам, оборудованию и организационной структуре. Завод на Украине большой, мы планируем нанять примерно 500 человек, — отметил собеседник агентства.

По словам Байрактара, ежегодная производительность предприятия составит около 120 дронов Bayraktar. Однако пока неясно, добавил он, будут ли это модели TB2 или TB3.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал, что Украина наладила массовое производство FPV-дронов при помощи западных союзников. По его словам, управление дронами производится при помощи ноутбука: оператор устанавливает маршрут БПЛА на устройстве и передает все необходимые команды. Прохватилов уточнил, что у российской армии также есть подобные беспилотники и их аналоги, но пока что в меньшем количестве.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. По мнению лидера страны, дроны показали свою эффективность в боях на земле, в небе и на море, благодаря применению БПЛА армии удалось «реально изменить» ситуацию в Черном море. Отражение штурмов на земле — это тоже во многом именно работа беспилотников, подчеркнул Зеленский.