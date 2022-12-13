Ряд стран Евросоюза выразил демарш Франции после слов Макрона о России Reuters: ряд стран ЕС предпринял дипдемарш после заявления Макрона о гарантиях для России

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Республики Прибалтики и ряд других стран Европы предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. Точное число стран, участвовавших в демарше, пока неизвестно, сообщает Reuters.

Макрон ранее заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России.

Агентство уточнило, что известно об участии в демарше Польши и Словакии. При этом Чехия оказала поддержку демаршу. Так, Reuters предполагает, что на прошлой неделе проект дипломатического документа в ЕС распространила Чехия.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава выступает против обсуждения Европейским союзом гарантий безопасности для России. По его словам, подобные дискуссии являются стратегической ошибкой, поскольку в гарантиях безопасности сейчас нуждается сама Европа.