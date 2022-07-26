Ряд стран ЕС освободили от экономии газа Глава Минпромторга Чехии: ЕС освободил страны Балтии и островные государства от экономии газа

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

В Европейском союзе решили освободить прибалтийские страны и островные государства от экономии газа, сообщил глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела. Он отметил, что на другие страны союза это послабление не распространяется, передает РИА Новости. Ранее министры энергетики стран ЕС согласовали план по снижению потребления газа на 15%.

Конечно, есть отступления, которые отражают лишь некоторые страны, такие как отступления для Балтийских стран, для островных государств. Остальные не смогут пользоваться этими отступлениями, — сказал Сикела.

Он также отметил, что министры энергетики стран ЕС на внеочередной встрече пока не рассматривали вопрос каких-либо санкций в отношении тех стран, которые откажутся присоединится к инициативе по экономии энергоресурсов.

26 июля власти Испании и Португалии согласились сократить потребления газа, но только на 7%. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что потребление газа в Германии по сравнению с 2021 годом снизилось уже на 14–15%. Тем временем стоимость газа в Европе превысила $2 тыс. впервые с начала марта.