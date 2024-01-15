«Рву трубы, мочусь в лифтах»: Шарий отреагировал на обвинения в поджогах Шарий обвинил Подоляку в распространении данных о поджогах покрышек в Петербурге

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Анатолий Шарий

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что информацию о его причастности к поджогам шин в подъездах домов в России стала распространять некая «психбольная баба». После этого, по словам Шария, тему подхватил его соотечественник и коллега по блогосфере Юрий Подоляка, ныне проживающий в России, а затем об этом написали российские и иностранные СМИ. Шарий выразил уверенность, что в результате ему никто не принесет извинений.

Психбольная баба, донимавшая меня несколько лет назад назойливыми сообщениями, поведала, что Шарий поджег двери ее родителям в Саратове (??!!), это подхватил Подоляка, уже ссылаясь на «оперативные сведения», указав оперативником эту бабу, — написал Шарий.

Он отметил, что информация о поджогах появилась после того, как он опубликовал сообщение «об аферистах, нахлобучивших тысячи людей суммарно на ±15 млн долларов». При этом Шарий оставил ссылку на пост от 14 января, в котором он заявил о скором обвале токена Grimace.

Я не только сжигаю россиянам двери, я отключаю им отопление, прорываю их трубы и мочусь в лифтах. Уверен, по итогу никто не извинится. <...> Смотрите, а то завтра пару улиц затоплю и отопление в Подмосковье отключу, — резюмировал Шарий.

Ранее появилась информация о том, что полицейские проверяют причастность украинского журналиста и блогера Анатолия Шария к восьми инцидентам с поджогами шин в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Источник РИА Новости в правоохранительных органах города указал, что все преступления были совершены в конце 2023 — начале 2024 года путем поджога двух — четырех шин у входных дверей в квартиры. При этом он подчеркнул, что Шарий не является подозреваемым по данному делу.