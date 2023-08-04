«РВ»: ВС РФ удалили по базе нацбата «Карпатская Сечь»

Фото: Минобороны России

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по базе националистического батальона «Карпатская Сечь». По данным канала, в результате операции российской армии было ликвидировано большое количество солдат ВСУ.

Кроме этого, ВС РФ удалось уничтожить множество украинской военной техники. Среди которой бронетранспортер российской армии «Тигр». Он был захвачен украинцами в начале специальной военной операции.

Недавно появилось видео уничтожения украинских военных, закопавшихся в землю на Угледарском направлении. На кадрах, снятых с беспилотника, показано наведение огня на цель, а также активность украинских военных, спрятавшихся на замаскированной позиции. ВС РФ нанесли удар минометными расчетами.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео ночных ударов 229-го артиллерийского полка Вооруженных сил России по подразделениям украинской армии на Запорожском направлении. Позиции противника поразили тяжелыми реактивными системами залпового огня. Утром бойцы запечатлели результаты работы тяжелой реактивной системы залпового огня на коптер.