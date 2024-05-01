«РВ»: по объекту в Харькове ударили авиационной бомбой

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает о взрыве в Харькове, в городе в настоящий момент звучит воздушная тревога. По данным канала, по объекту в городе был нанесен удар, предположительно, авиационной бомбой. На месте взрыва к небу поднимаются клубы дыма. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Взрыв в районе Харькова, ревет воздушная тревога, — пишут авторы канала.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город на северо-востоке Украины больше не способен самостоятельно генерировать электричество. По его словам, такая ситуация связана с серьезным повреждением местной энергетической инфраструктуры.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил об ударе Вооруженных сил России по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. По словам подпольщика, местные слышали минимум три взрыва, спустя некоторое время на месте прилетов было замечено много карет скорой помощи. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе украинских войск американскими ракетами ATACMS. Средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть таких снарядов. Помимо этого, были сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.