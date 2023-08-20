«РВ»: на Украине разрабатывают носилки-роботы для эвакуации раненых

Украинские инженеры разрабатывают роботизированные гусеничные носилки для эвакуации раненых, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным источника, пока собран всего образец для 125-й бригады Теоробороны на Лиманском направлении.

Дрон-эвакуатор в досерийном варианте стоит 70 000 гривен (177 000 рублей), имеет грузоподъемность в 150 кг, и, как сообщают украинские СМИ, «позволяет уменьшить эвакуационную группу с семи человек — до двух, максимум — трех».

Пульт управления работает на расстоянии до 100 метров, что по задумке дает возможность сохранять дистанцию между членами эвак-группы и значительно повышает ее выживаемость при артобстреле или бомбардировке с дрона.

Ранее ветеран американской разведки Скотт Риттер заявил, что контрнаступление украинской армии провалилось и изменить этот исход невозможно. Он отметил, что ВСУ не удается даже приблизиться к первой линии обороны российских войск. При этом ВС РФ перехватывают инициативу и начинают постепенно наступать на разных направлениях. Экс-разведчик США указал также на огромные потери ВСУ в ходе наступления.

В свою очередь американский журналист Стивен Брайен заявлял, что украинская оборона в Харьковской области оказалась на грани краха. По его мнению, у ВСУ практически нет шансов удержать под контролем Купянск. К тому же украинские войска понесли серьезные потери в ходе контрнаступления, теперь им приходится бросать в бой резервные силы. Если и этот отчаянный шаг не оправдается, Киев лишится возможности продолжать сопротивление, считает Брайен.