Ружья любят тишину: Кулеба рассказал о военной поддержке Украины Западом

Киев ведёт активный диалог с различными партнёрами, которые готовы поставить в страну вооружение. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Die Zeit. При этом он не стал раскрывать подробности переговоров и потенциальных сделок, заявив, что оружие, как и деньги, любит тишину.

Сейчас мы находимся в очень активном диалоге с различными партнёрами, которые готовы продать нам военную технику и оружие для укрепления возможности Украины обороняться, — заявил Кулеба.

Отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что некоторые страны ЕС сотрудничают с Украиной, в то время как другие отказываются это делать.

Но оружие, как деньги, любит тишину. Поэтому я не буду здесь подробно останавливаться на этом, — сказал Кулеба.

Он также рассказал, что ряд стран склоняются к «российскому нарративу», что Украине не следует давать оружие, поскольку это может спровоцировать эскалацию в Донбассе. Глава украинского МИД такой вариант исключает.

Мы ни на кого не нападали и не намерены решать проблему в Донбассе военным путём, — сказал он.

Что касается заявлений Запада в адрес Украины, их Кулеба назвал «большим, чем просто словесная поддержка», а именно «пакетом сдерживания», который состоит из трёх элементов.

Первый — это чёткое политическое послание, что уже происходит. Второй — это набор санкций или ограничительных мер. Россия знает, что Запад готовит санкции, и Москва дважды подумает, готова ли заплатить эту цену. Третье — это военная поддержка. Я категорически отвергаю идею, что вооружение Украины сродни разжиганию конфликта, — сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что членство Украины в НАТО является вопросом времени, поскольку Украина — естественная часть европейского и евро-атлантического сообщества.

Ранее Киев и ряд западных государств выражали обеспокоенность по вопросу усиления «агрессивных действий» со стороны России на Украине и у её границ. Так, глава Минобороны США Ллойд Остин выступил с заявлением, что российские испытания противоспутникового оружия и наращивание военной группировки «вблизи Украины» вызывают беспокойство Вашингтона.