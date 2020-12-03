Русскоязычных журналистов задержали в Латвии

https://static.news.ru/photo/a3bf5cd4-3594-11eb-b7a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мелконов/Sputnik/РИА Новости

Сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали нескольких русскоязычных журналистов, рассказала их коллега и активист партии «Русский союз Латвии» Алла Березовская.

На душе горько и омерзительно! Сейчас у моих близких друзей-журналистов Андрея Яковлева и его жены Ирины, живущих за Ригой, уже два часа идёт обыск, — рассказала она в Facebook.

По её словам, Яковлев — известный журналист, автор нескольких фильмов, «абсолютно адекватный» и законопослушный человек, который имеет латвийское гражданство.

Также силовики устроили обыск у публициста Владимира Линдермана, а его самого доставили на допрос. Кроме того, на допрос привезли журналиста Андрея Солопенко.

Мы считаем, что подобное отношение, повторяющееся уже неоднократно, к человеку, который просто выражает свои взгляды, отличные от позиции государства, недопустимо, — отметили в партии.

Партия «Русский союз Латвии» представляет интересы русскоязычного населения страны. У неё нет депутатов в парламенте страны, однако пять её депутатов (из 1614) представлены в муниципальных советах, а один её представитель есть в Европарламенте.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали нескольких русскоязычных журналистов, рассказала их коллега и активист партии «Русский союз Латвии» Алла Березовская. Все лица, которым предъявили обвинения, — граждане Латвии. Они нарушили закон, так как работают на российское государственное МИА «Россия сегодня».