Русскоязычные жители Финляндии оспорят в суде закрытые границы Русскоязычные жители Финляндии обратятся в ЕСПЧ из-за закрытия границы с РФ

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/Global Look Press

Общество русскоязычных жителей Финляндии объявило в своем Telegram-канале, что собирает документы и консультируется с юристами, чтобы подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск и оспорить решение правительства о закрытии КПП на границе с Россией. Ранее Верховный административный суд Финляндии отказал общественникам в рассмотрении апелляции на правительственное решение о закрытии.

Активисты сообщили, что хотят сначала довести до логического завершения дело в Финляндии, чтобы избежать формального отклонения иска в ЕСПЧ. Они подали апелляцию, которую, по их мнению, финский суд наверняка отклонит. Но в этом случае уже европейский суд не сможет им отказать на том основании, что они использовали не все методы защиты внутри страны.

Мы верим, что положение не безнадежно, что Финляндия способна вернуться в правовое поле и обеспечить равноправие всем социальным группам, включая нашу, — написали общественники.

Ранее русскоязычные жители Финляндии потребовали открыть границы с Россией и вышли на марш-протест. Митинги прошли в трех городах — Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте. Согласованная с полицией акция называлась Back to normal («Вернуться к нормальности»). В Хельсинки около полусотни человек с транспарантами собрались у центрального железнодорожного вокзала и направились к парламенту, держа в руках плакаты с надписью «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои».