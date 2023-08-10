Русский IT-специалист уехал в Венгрию и увидел ее темную сторону Переехавший в Венгрию хакер Пискунов назвал страну задворками Европы

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Будапешт, Венгрия

Российский IT-специалист Иван Пискунов, переехавший в Венгрию по работе, назвал страну «задворками Европы», сообщает Lenta.ru. По его словам, в Будапеште ему пришлось столкнуться с социальной изоляцией, культурными различиями и некомпетентными риелторами. Пискунов был удивлен отсутствием в стране централизованного отопления и тем, что за обогрев его квартиры отвечал бойлер.

Россиянин считает, что Будапешт по сравнению с Москвой проигрывает как минимум в плане развитости общественного транспорта и метро.

Москва однозначно выигрывает. Транспорт, доступность, скорость решения вопросов — это все за Москвой. Торговые центры, моллы — тоже, в Будапеште такого нет. В Москве есть любые варианты досуга: аквапарки, батуты, какие-то горки, аттракционы. А в Будапеште только купальни, термальные источники и бани. В остальном каких-то особых развлечений нет, — рассказал Пискунов.

Он также обратил внимание на то, что на улицах Будапешта очень много мусора, а в самой Венгрии ощущается нехватка качественного сервиса. По его мнению, цены на еду в Будапеште не выше московских, однако в магазинах не было гречки.

В Венгрии утром на улице замечаешь очень много пивных банок, бутылок и людей без определенного места жительства, которые скитаются, спят на улице. <...> Все-таки страна небогатая, это задворки Европы, если так можно сказать, — считает IT-специалист.

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