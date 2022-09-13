Русский драматический театр Литвы переименовали в Вильнюсский старый театр

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Русский драматический театр Литвы переименовали в Вильнюсский старый театр по приказу министра культуры Симонаса Кайриса, сообщает новостной портал Delfi. Предложение об изменении имени театра высказала рабочая группа театра, которая передала свое решение Кайрису. В ходе обсуждения министром инициативы совместно с представителями учреждений профессионального сценического искусства, правительства и парламента, большинство высказалось за принятый вариант названия, который был утвержден.

Хочу поблагодарить членов рабочей группы и других экспертов за вклад в формирование названия театра. Это символической и одновременно реальное изменение: название Вильнюсский старый театр лучше отвечает вехам деятельности театра, отражает историю здания и открывает более широкие возможности для осуществления мультикультурных инициатив. Естественно, что перемены могут быть тревожными для труппы — мы это понимаем и хотим подчеркнуть, что никто не сомневается в профессионализме труппы, в ее необходимости в общем контексте литовского театра, — приводит слова Симонаса издание.

Отмечается, что рабочая группа подчеркнула необходимость оставить в театре труппу, которая играет на русском языке. В состав рабочей группы входили вице-министр культуры Литвы Дайна Урбанавичене, заведующий кафедрой Русской филологии Вильнюсского университета, глава Русского драмтеатра Ольга Полевикова и многие другие.

Ранее стало известно, что русские жители Латвии стали активнее менять в персональных документах свои фамилии и национальность, стараясь таким образом избавиться от связи со славянскими корнями. Эксперт объяснила, что люди боятся из-за фамилии испортить отношения с родственниками и друзьями или даже лишиться работы.