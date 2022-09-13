Русские жители Латвии стали чаще менять имена и национальность

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Паспорт гражданина Латвии

Русские жители Латвии стали активнее менять в персональных документах свои фамилии и национальность, стараясь таким образом избавиться от связи со славянскими корнями, пишет EADaily со ссылкой на слова директора департамента актов гражданского состояния Министерства юстиции Солвиты Саукума-Лаймере. Эксперт объяснила, что люди боятся из-за фамилии испортить отношения с родственниками и друзьями или даже лишиться работы.

В этом году жители все чаще хотят поменять фамилию, так как не хотят, чтобы была связь со славянским происхождением. В этих случаях люди, как правило, указывают, что их очень волнуют события в Украине и они опасаются, что их фамилия может негативно повлиять на отношения с родственниками, друзьями и соседями или то, что они даже могут потерять работу. Поэтому нередко жители желают поменять имя или фамилию на балтийское, — сообщила Солвита Саукума-Лаймере.

Стремление поменять имя, фамилию и национальность на более «безопасные» может быть связано с атмосферой моральной травли, развязанной в отношении русских в Латвии.

Ассоциация туроператоров России ранее сообщила, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз. Уточняется, что документы по-прежнему принимают Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр.