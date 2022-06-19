«Русская весна»: ВС России уничтожили под Лисичанском грузинских наемников Военкоры «Русской весны» сообщили о ликвидации грузинских наемников ВС России под Лисичанском

Фото: dan-news.info

ВС России в ходе спецоперации атаковали отряд наемников из формирования «Грузинский легион» на Лисичанском направлении, передают военные корреспонденты портала «Русская весна». Отмечается, что российская артиллерия нанесла урон наемникам, в результате чего те оставили позиции.

Разведка группировки «О» Армии России подтвердила, что отряд «Грузинского легиона», действующий в Дубовой Роще на северо-западе Мирной Долины, в результате огня артиллерии понес потери, деморализован, снят с позиций, идет его замена на роту 4-й бригады национальной гвардии Украины из Лисичанска, — сообщает портал.

О том, что диверсионно-разведывательная группа «Грузинский национальный легион» действует на Украине, стало известно 7 марта. Тогда же указывалось, что члены группировки ранее принимали участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке. На тот момент в формировании числилось около 25 человек, преимущественно граждане Грузии.

Ранее 19 июня стало известно, что на Изюмском направлении был ликвидирован националист и командир украинского добровольческого батальона «Карпатская Сечь» Олег Куцин. Он воевал за Украину с 2014 года, он же создал добровольческую штурмовую роту «Карпатская Сечь», которая стала частью «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).