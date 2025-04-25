«Русал» пригрозил Германии судом «Русал» предупредил власти ФРГ об иске после решения суда о выплате €213 млн

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Один из крупнейших мировых производителей алюминия «Русал» предупредил, что может подать в суд на власти ФРГ за «незаконную экспроприацию», сообщает Financial Times со ссылкой на письмо компании исполняющему обязанности канцлера Германии Олафу Шольцу. Послание отправлено после того, как дочерней компании «Русала» RTI предписали выплатить €213 млн (более 20 млрд рублей) принявшим решение о ликвидации банка VTB Bank Europe регуляторам.

Дело связано с соглашением о хеджировании между европейским подразделением ВТБ и RTI для защиты от валютных рисков. В «Русале» считают, что сделка сорвана из-за действий регуляторов ФРГ после начала российской специальной военной операции (СВО).

Ранее «Русал» договорился о приобретении доли в индийском производстве завода Pioneer Aluminium Industries Limited, который производит глинозем. Согласно соглашению, «Русал» будет выкупать 50% акций предприятия в три этапа. Сначала компания выкупит 26% доли за $243,75 млн (около 20 млрд рублей), затем сделки пройдут по пропорциональной оценке. Завод продолжит работать как совместное предприятие, партнеры будут поставлять бокситы и глинозем. Кроме того, ожидается подписание соглашения о порядке управления предприятием.