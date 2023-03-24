Румынскому сенатору пригрозили смертью в МИД Украины Румынский сенатор Шошоакэ заявила о получении угроз смертью от МИД Украины

Фото: Lutcanu Iuliana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Диана Шошоакэ

Румынский сенатор Диана Шошоакэ, предложившая отказаться от добрососедских отношений с Украиной и аннексировать часть ее территории, сообщила на своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) о получении угроз смертью от украинского МИД. Парламентарий отметила, что такие попытки запугивания со стороны Украины говорят о намерениях нынешнего руководства страны устранять его противников в том числе физически.

Ответ МИДу Украины, который угрожает мне смертью. Этим гнусным нападением на меня Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства, — написала Шошоакэ.

Сенатор подчеркнула, что Киев не должен вмешиваться в дела румынского парламента. Законодатель подчеркнула, что разработанный ею документ основан в том числе на резолюции сената США № 148 от 11 июня 1991 года, в которой говорится, что США должны поддерживать право народов Молдавии и Северной Буковины на самоопределение. В связи с этим Шомоакэ задалась вопросом, считают ли США угрозой для национальной безопасности Украины. Угрозы же со стороны самой Украины свидетельствуют о ее слабости и небезопасности, а также об отсутствии иных аргументов.

В своем законопроекте Шомоакэ предусмотрела денонсацию Договора о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной в 2027 году с аннексией исторических территорий севера Северной Буковины, края Герца, Буджакула, Марамуреша и Змеиного острова.

Ранее в МИД Украины заявили, что инициируют введение санкций в отношении Шошоакэ. В ведомстве назвали румынского сенатора лицом, создающим угрозу нацбезопасности страны.