Румынский сенатор потребовала пересмотра участия страны в НАТО Сенатор Шошоакэ: Румыния должна провести референдум по членству в НАТО

Сенатор Румынии Диана Шошоакэ, потребовала пересмотра участия страны в НАТО и проведения национального референдума по этому вопросу, сообщило РИА Новости. В своем обращении к руководству парламента, правительству, Шошоакэ призвала созвать комиссии по обороне обеих палат парламента и Высший совет национальной обороны для срочного пересмотра положений Североатлантического договора и подготовки поправок, обеспечивающих защиту национального суверенитета Румынии.

Она настаивала на необходимости подготовки и проведения национального референдума о членстве Румынии в НАТО, который должен был быть проведен еще при вступлении в Альянс, — отметили в пресс-службе парламентария.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает открытие в Румынии памятника пособнику Гитлера — румынскому генералу Георге Манолиу. По словам дипломата, которые приводятся на сайте ведомства, подобный шаг является недопустимым и аморальным с точки зрения Москвы.

Открытие бюста в коммуне Фаркаша уезда Нямц на северо-востоке Румынии состоялось 18 июня. Румынский военный изображен с немецким железным крестом на шее, который получил за участие в боевых действиях против Красной армии и осаду Севастополя.