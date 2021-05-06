Румынский МИД заявил о превращении Чёрного моря в озеро НАТО

https://static.news.ru/photo/f5c5478e-aea5-11eb-ac39-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что Чёрное море «частично превратилось в озеро» НАТО. Так он ответил на вопрос журналистов о том, как НАТО помешает превращению Чёрного моря в «русское», сообщает РИА Новости.

Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов Альянса. Я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе, — добавил Ауреску.

Министр уточнил, что Румыния обеспокоена массивной «передислокацией войск и демонстрацией силы в регионе». При этом он подчеркнул, что безопасность в районе Чёрного моря является «неотъемлемой частью» безопасности Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что заход американского катера береговой охраны «Гамильтон» в Чёрное море является событием достаточно необычным. В предыдущий раз подобное происходило 12 лет назад. Эксперты издания The Drive рассказали об опасностях, которые могут подстерегать катер на его пути.