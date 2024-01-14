Румынские фермеры разблокировали КПП на границе с Украиной ГПСУ: фермеры из Румынии разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Румынские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины (ГПСУ). Представители правоохранительного органа отметили, что автомобильное и автобусное движение осуществляется в штатном порядке.

Блокировка движения грузовых автомобилей через пункт пропуска «Порубное — Сирет» на территории Румынии прекращена. Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке, — уточнили в Госпогранслужбе.

Госпогранслужба Украины уведомила о блокировке пункта пропуска около 18.15 в субботу. Причину ограничений правоохранители раскрывать не стали.

Ранее стало известно, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям с Украины после 24 февраля 2022 года. По причине забастовки на границе образовались многокилометровые очереди из большегрузов.

Позднее на контрольно-пропускных пунктах Украины на границе с Польшей резко ужесточили правила выезда для мужчин. С 29 декабря за рубеж не выпускают граждан выездных категорий, у всех требуют справку из военкомата, даже у волонтеров и инвалидов II и III групп. Помимо этого, на КПП находятся представители военных комиссариатов.