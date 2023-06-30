Румынию покинут 40 сотрудников российского посольства Территорию Румынии 1 июля покинут 40 сотрудников посольства России в Бухаресте

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Румынию покинут 40 сотрудников российской дипломатической миссии. Их отъезд состоится 1 июля. Сократить штат посольства РФ ранее потребовали власти европейской страны. Об этом сообщает МИД Румынии.

МИД информирует, что 40 сотрудников российской дипломатической миссии в Бухаресте вместе с членами семей покинут территорию Румынии на борту гражданского самолета, принадлежащего российской авиакомпании, — говорится в сообщении дипведомства.

Там также напомнили, что решение о сокращении персонала российского диппредставительства отражает текущий уровень отношений между Бухарестом и Москвой.

По информации ТАСС, вылет сотрудников посольства с семьями состоится 1 июля в 13:00. Всего на родину отправятся около 80 человек. Для них будет организован специальный гуманитарный рейс самолета ИЛ-96 авиакомпании «Россия».

При этом некоторые сотрудники уже покинули посольство, в связи с чем общее число россиян, которые должны уехать из страны, достигает 140 человек.

8 июня в МИД Румынии сообщили, что власти страны намерены потребовать сокращения посольства РФ и выдворить в течение 30 дней более 50 россиян. В ведомстве объяснили, что этот шаг связан с желанием уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии.

В МИД РФ на это сообщили, что Москва ответит на решение Румынии выслать сотрудников посольства России.