Румыния выслала сотрудника российского посольства МИД Румынии признал персоной нон грата сотрудника российского посольства и выслал его

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Румынии признали персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Бухаресте, сообщается на сайте МИД государства. Отмечается, что посол должен будет покинуть страну в течение ближайшей недели.

Министерство иностранных дел сообщает, что румынские власти приняли решение объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте, который был проинформирован о вышеупомянутом решении из приказа министра иностранных дел Богдана Ауреску, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что решение о высылке российского посла было принято в связи с несовместимостью его деятельности с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года. Более подробную информацию МИД Румынии не дал.

12 августа власти Черногории объявили российского дипломата персоной нон грата. Ему также было предписано в семидневный срок покинуть страну. Ведомство обвинило российского диппредставителя в деятельности, «противоречащей положениям Венской конвенции о дипотношениях».

Это было не первое подобное решение со стороны Черногории. Так, в марте персоной нон грата был объявлен один российский дипломат, на что Москва дала зеркальный ответ. В апреле ситуация повторилась — были высланы сразу четверо сотрудников дипмиссии. Российская сторона ответила на это 31 мая, объявив персоной нон грата сотрудника посольства Черногории.