Румыния поддержала шестой пакет санкций против РФ с условием для стран ЕС

Клаус Йоханнис / Фото Xinhua/Global Look Press

Румыния поддержала шестой пакет санкций против России с условием солидарности всех стран Евросоюза. Об этом заявил президент страны Клайс Йоханнис, прибывший на внеочередной саммит Альянса в столице Бельгии, пишет ТАСС.

Мы согласны с принятием этого нового пакета санкций, но, чтобы не быть застигнутыми врасплох развитием событий, мы настаиваем на включении в текст так называемого положения о солидарности, и я буду настаивать, чтобы это положение осталось, — сказал румынский президент.

По его словам, данное условие означает, что в случае форс-мажора другие страны — участники ЕС «срочно примут меры» по поддержке, например Румынии, если вдруг прервётся снабжение по Чёрному морю.

Румынский лидер обратил внимание на необходимость принять меры для отправки Украиной продовольствия на экспорт.

В результате блокировки портов на Черном море Украина не имеет возможности экспортировать, как обычно, зерновые, в особенности пшеницу, и отсюда начинается эффект домино, который ведет к Африке, Южной Америке, Азии, — сказал румынский лидер.

Йоханнис обратил внимание, что значительная часть пшеницы из Украины экспортируется через Румынию. И страна, по его ловам, предоставляет «много льгот» для облегчения этого пути.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что на год вернёт в эксплуатацию истребители МиГ-21 Lancer. Самолёты, разработанные в 1950-х годах и последний раз модернизированные в 2000-х, будут сняты с вооружения после 15 мая 2023 года.