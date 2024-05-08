Руководство Украины предупредили о риске прямого столкновения с народом Марочко предупредил Украину о нарастающем конфликте между властью и народом

На Украине нарастают протестные движения, которые могут перерасти в открытую конфронтацию между властью и народом, поделился мнением с «Южной службой новостей» военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его оценкам, люди возмущены законом о мобилизации, который коснется всех, кроме детей представителей киевского руководства.

В публикации отмечается, что дети ведущих украинских чиновников покинули страну, несмотря на закон о мобилизации, который запрещает покидать страну мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. В частности, за границей оказались сыновья бывшего секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, губернатора Черкасской области Игоря Табурец, спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Все они ведут активную деятельность в соцсетях и развивают свои бизнес-проекты.

Марочко, комментируя ситуацию на Украине, отметил, что у граждан страны, несмотря на поток западной пропаганды, начали открываться глаза. Так, по его словам, местные жители стали объединяться в сообщества и делиться способами избежать встречи с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог российского военкомата), а также информировать друг друга о случаях принудительного призыва.

Люди уже начали осознавать и понимать происходящее. Но беда вся в том, что они оказались, по сути, заложниками ситуации и ничего сделать не могут. По всем вертикалям и эшелонам власти сделано все возможное, чтобы не афишировать негативные настроения у украинских граждан. Естественно, все направлено на то, чтобы пополнять ряды вооруженных формирований Украины, — сказал он.