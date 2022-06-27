Руководство Литвы договорилось с ЕК о транзите грузов РФ в Калининград

Фото: Shutterstock

Руководство Литвы на консультациях с Европейской комиссией согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград, сообщил старший советник главы Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис. Он подчеркнул, что консультация состоялась в свете обновлений рекомендаций по реализации санкций, но не стал комментировать конкретные принципы и положения, пишет «Интерфакс».

Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии, — сказал он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что власти страны не рассматривают создание специальных коридоров в рамках транзита грузов через территорию государства в Калининградскую область. По его словам, Литва должна сохранить контроль за грузами. В Европе при этом отметили, что Евросоюз, в частности Литва, не вводил никаких дополнительных законов в рамках договорённостей по транзиту в Калининградскую область.