В Купянске начали эвакуировать детей и женщин из-за обстрелов ВСУ

Фото: МО Украины

В Купянске и Купянском районе Харьковской области начали эвакуировать женщин и детей из-за обстрелов ВСУ, сообщил глава администрации города Виталий Ганчев. Он подчеркнул, что эвакуация женщин и детей является единственным способом их спасти, поскольку город находится под непрерывным обстрелом украинских военных, передает РИА Новости.

Мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города, — заявил Ганчев.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении сообщил об успехах ВСУ на фронте. В частности, глава государства опубликовал видео с поднятым над Балаклеей флагом. На кадрах военнослужащий отчитывается перед президентом. Под ногами у него флаг РФ.

Пресс-служба администрации Харьковской области ранее сообщила, что в регион входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения продолжаются бои. При этом отмечалось, что населенные пункты Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей.