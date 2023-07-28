Руководитель музея Голодомора намерена отстаивать свой лишний вес в суде

Фото: Социальные сети

Леся Гасиджак

Исполняющая обязанности директора музея «Мемориал жертв украинского Голодомора» Леся Гасиджак заявила о намерении подать в суд иск в связи с многочисленными публикациями в соцсетях, касающимися ее лишнего веса, сообщает EADaily. Кто будет ответчиком, не уточняется.

Как пишет издание, многие граждане Украины считают пребывание Гасиджак на должности руководителя музея Голодомора неприемлемым из-за ее внешнего вида. В соцсетях массово пишут, что такая корпулентная дама просто не может «достоверно рассказывать о том, что такое голод».

Это какой-то стеб над трагедией. Голодомора с лишним весом не бывает, — в таком духе высказывают свою позицию критики.

По информации издания, сама музейный работник намерена продолжать свою просветительскую деятельность, а также подать в суд на тех, кто укоряет ее за ожирение. Кто будет ответчиком, не уточняется. Как отмечают пользователи соцсетей, таковым может стать весь украинский сегмент интернета.

Леся Гасиджак стала исполняющей обязанности директора мемориала в июне 2022 г. и с тех пор регулярно подвергается критике общественности за свой внешний вид. Музей Голодомора посвящен массовому голоду, произошедшему на Украине в 1932–33 годах.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что проблемы с щитовидной железой могут создать сложности при попытках сбросить лишний вес. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что этот орган отвечает за производство энергии и метаболические процессы, и если не вырабатывается достаточное количество гормонов, может возникнуть гипотиреоз, который провоцирует набор веса.