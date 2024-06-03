Руденко раскрыл, что ждет митингующих за Украину на Западе «клоунов» Руденко: «патриотов» Украины будут выдворять с Запада и отправлять на фронт

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гражданам Украины, проводящим митинги в западных странах в поддержку Украины, могут выписать «билет в один конец», написал у себя в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, после принятия на Западе решение об отправке назад на родину мужчин-украинцев последних будут военкомы будут отправлять на фронт прямо из аэропортов.

Бегающие по Европе и Америке клоуны, которые за 10$ устраивают митинги в поддержку Украины, еще не совсем осознают, что им в ближайшее время выпишут билет в один конец. На Западе уже приняли решение об отправке назад на Украину лиц мужского пола с паспортами этой страны. В аэропортах их будут встречать сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов — NEWS.ru) и тут же этих «патриотов» будут отправлять эшелонами на фронт, — написал Руденко.

Он отметил, что с радостью бы посмотрел на лица всех этих граждан в этот момент, а также послушал, что они начали бы «визжать». Военкор с иронией предположил, что, наверное, «лозунги в поддержку [президента Украины Владимира] Зеленского».

Ранее Андрей Руденко сообщал, что в районе Часового Яра Вооруженные силы РФ уничтожили польскую самоходную гаубицу ВСУ AHS Krab. Опубликованное видео он сопроводил подписью: «Уничтожение САУ „Краб“ в районе Часова Яра. Красиво горит вражеская техника».