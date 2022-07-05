RTL: два француза погибли в боях на Украине в июне

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

На Украине за последнее время погибли двое наемников из Франции, пишет радио RTL. По его данным, Уилфрид Берио скончался 1 июня, а второй погибший — 20-летний Адриан Д. — получил ранение под Харьковом в начале июня, а примерно через месяц скончался от полученных травм.

Весь месяц мужчина находился в коме, его пытались спасти медики в Харьковской области. Он участвовал в интернациональном легионе ВСУ, куда вступил 1 марта, пишет издание.

О смерти Берио во Франции узнали 3 июня. Он также воевал в Харьковской области и получил травмы, предположительно, в ходе того же столкновения, в котором ранили Адриана. Французское издание пишет, что он пошел на украинский фронт добровольцем.

По данным радиостанции, сейчас на Украине в составе вооруженных сил страны могут находиться как минимум полсотни французов.

Согласно данным Минобороны России от 2 июня, численность иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине против ВС РФ, с начала мая сократилась в два раза — с 6,6 тысячи до 3,5 тысячи человек, а их приток иссяк. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что большая часть наемников была разбита российскими в зоне боевых действий, а также высокоточным оружием большой дальности, так как иностранцы были неподготовленными и не имели реального боевого опыта.

Ранее подданный Швеции, который сдался в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, заявил, что не принимал участия в боевых действиях в составе украинских формирований на территории Донецкой Народной Республики. Швед утверждает, что даже не использовал огнестрельное оружие.