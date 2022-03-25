RT: ВСУ оставили радиоактивные материалы в разгромленной лаборатории ЧАЭС

Украинские военные при отступлении разгромили лабораторию Чернобыльской АЭС, оставив там дорогую технику и радиоактивные материалы. Об этом RT рассказали российские военнослужащие, охраняющие станцию. При этом украинская сторона обвинила в содеянном войска РФ.

По словам одного из собеседников издания, в кабинетах и помещениях был беспорядок. Вся дорогая оргтехника и бытовая техника остались на месте. В документах, которые вёл персонал лаборатории, последние записи датированы 21 февраля. В районе первого этажа и подвала была зафиксирована повышенная радиация. Кроме того, найдено большое количество флагов иностранных государств.

Ещё один российский военный сообщил , что в настоящее время ЧАЭС работает в безаварийном режиме, она подключена к белорусской электросети. На станции заменён персонал. Ежедневно осуществляется мониторинг противопожарной обстановки на станции и вблизи неё.

Ранее сообщалось, что украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение ЧАЭС. В Минобороны РФ назвали это опасной провокацией и отметили, что российские специалисты приняли меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. В ведомстве добавили, что украинская сторона уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ и это лишний раз подтверждает целенаправленный и провокационный характер действий националистов.