RT: в Новотошковском не нашли ни одного живого RT: в поселке Новотошковское силы ЛНР не нашли ни одного живого местного после боевых действий

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы Народной милиции ЛНР

Зашедшие в поселок Новотошковское силы Народной милиции Луганской Народной Республики не обнаружили ни одного живого среди местных жителей, пишет корреспондент RT Юлия Мартовалиева в Telegram. По ее словам, большая их часть умерла от обезвоживания и голода, скрываясь в подвалах от украинской армии. Также она сообщила о том, что в населенном пункте разрушены все постройки.

В поселке не осталось ни одного здания, подлежащего восстановлению, — настолько жестокие были бои, — пишет она.

Военкор уточнила, что бойцы ВСУ отступили, бросив технику и тела своих военнослужащих в окопах. Мартовалиева добавила, что поселок располагается на бахмутовском направлении и является ключевой позицией, без которой невозможно было бы взятие Золотого и Горского.

Сутками ранее стало известно, что поселок Новотошковское взяли под контроль бойцы Народной милиции ЛНР, об этом заявил представитель военной структуры Иван Филипоненко. В честь этого события военные водрузили красный флаг на здание лицея № 10, символизирующий победу. Следом союзные силы заняли Горское и Золотое.