RT: в Европарламенте предложили наказать РФ за «шпионаж»

https://static.news.ru/photo/c3e5f0f0-7986-11eb-89f0-96000091f725_660.jpg Фото: europarl.europa.eu

Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки считает, что Москву следует наказать санкциями за «шпионскую деятельность» в его стране.

Он напомнил, что по этой причине из Болгарии в сентябре 2020 года выслали двух сотрудников российского торгпредства, и поинтересовался, известно ли Еврокомиссии об этом факте.

Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций? — цитирует Джамбазки RT.

Также депутат вспомнил декабрьскую историю 2020 года. Тогда из Болгарии выслали военного атташе при посольстве РФ в Софии. Его обвинили в сборе информации.

Джамбазки считает, что вопрос о расширении санкций в отношении Москвы должен быть рассмотрен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Германии Генпрокуратура предъявила обвинения гражданину ФРГ в шпионаже в пользу России. По их данным, обвиняемый занимался проверкой электроприборов в зданиях бундестага и переслал их чертежи российской разведке. Кроме того, он имел доступ к PDF-файлам с чертежами территории.