RT: группа журналистов попала под обстрел на въезде в Северодонецк

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Солдат Вооруженных сил Украины

Группа журналистов на Украине попала под обстрел, когда их автомобили въезжали в Северодонецк. Об этом сообщил корреспондент RT Игорь Жданов в своем Telegram-канале и предположил, что били по сотрудникам СМИ прицельно. Погиб водитель сопровождения, двое журналистов агентства Reuters попали в больницы с ранениями.

Били прицельно: дождались, пока мы заедем на, как выяснилось, пристрелянный участок дороги, и только тогда начали обстрел, корректировали с беспилотника. И да, обе наши машины были гражданские, — написал журналист.

Он отметил, что сначала всем показалось, что машина впереди наехала на мину. Она внезапно перевернулась и загорелась. Со съемочной группой RT все в порядке, в них выстрелы не попали. По словам корреспондента, все случилось примерно в десяти метрах перед его глазами, снаряд прилетел точно в автомобиль сопровождения.

Ранее стало известно, что в Киеве погибла журналистка «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Вера Гирич. В дом женщины попала ракета, сообщил ее коллега Александр Демченко.