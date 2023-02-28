RT: американский наемник перешел на сторону России после года службы в ВСУ

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Американский наемник Джон Макинтайр перешел на сторону России после года службы в «Иностранном легионе» ВСУ и батальоне «Карпатская Сечь», сообщает RT. Бывший легионер, передавший российским военным документы, разведданные и карты, пояснил, что изначально отправился на Украину с тайным планом.

Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта, — заявил Макинтайр.

Он сообщил, что собирался сделать это в Харькове, переплыв реку, но отказался от идеи из-за снайперов ВСУ, в чьи задачи входило отслеживать и расстреливать перебежчиков. По словам Макинтайра, в его подразделении часто использовали нацистские приветствия и носили татуировки с нацистской символикой, а он сам изображал из себя противника российских «империалистов и нацистов».

Ранее сообщалось, что на Украине погиб бывший американский военнослужащий Эндрю Питерс, сражавшийся на стороне ВСУ. Американцу было 28 лет, ранее он служил в Афганистане. Отец военного заявил, что его сын отправился на Украину из-за того, что «почувствовал необходимость использовать свои прежние военные навыки, чтобы помочь украинскому народу сражаться». В Госдепартаменте США подтвердили информацию о гибели Питерса и отметили, что его семье оказывается консульская помощь по возвращению останков на родину.