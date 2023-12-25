Рожин сообщил о масштабном наступлении российских войск Рожин: к западу от Кременной идет масштабное наступление российских войск

Фото: Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масштабное наступление российских войск идет на Краснолиманском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. По его словам, началось оно в воскресенье, 24 декабря. Вооруженные силы России продвигаются в Серебрянском лесничестве. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

На Краснолиманском направлении со вчера идет довольно масштабное наступление российских войск, продвигающихся в Серебрянском лесничестве (к западу от Кременной), — пишет эксперт.

По его данным, Вооруженные силы Украины понесли ощутимые потери. Рожин отмечает, что на этом участке фронта идут ожесточенные бои, противник подтягивает резервы, а у российских сил есть некоторые успехи. К публикации эксперт прикрепил видео с горящим украинским танком.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил о взятии российской армией под контроль города Марьинки. По мнению военкора, это событие имеет важное значение для всей СВО, поскольку Марьинка считалась до этого неприступной. Руденко считает, что это нанесет серьезный удар по духу украинских солдат. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Также о продвижении российских сил на Артемовском направлении сообщил Telegram-канал «Иди и смотри». По данным канала, в частности, российской армии удалось продвинуться в районе Клещеевки. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.