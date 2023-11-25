Рожин: Киев повторил ошибку боевиков Сирии, поставивших на свержение Асада Борис Рожин сравнил отказ Украины от переговоров с Россией с ситуацией в Сирии

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Владимир Зеленский

Заявления Украины об упущенных возможностях при переговорах с Россией похожи на события 2015 года, развернувшиеся в Сирии, заявил в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он напомнил, что сирийские боевики рассчитывали свергнуть сирийского лидера Башара Асада и отказались от дипломатического решения конфликта, о чем в итоге пожалели.

В декабре 2015 года после введения российских войск в Сирию, руководству «зеленых» боевиков были предложены очень выгодные условия по достижению перемирия с [президентом, Башаром] Асадом и прекращения войны. В течение месяца боевики торговались, а потом отвергли эти предложения, сделав ставку на «победу над Асадом». В результате в последующие годы боевики потерпели поражение в нескольких сражениях, потеряли крупные города, а их остатки загнаны в Идлиб, — напомнил Рожин.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что российско-украинский военный конфликт мог закончиться еще весной 2022 года, если бы Киев принял предложение Москвы и сохранил нейтралитет. По его словам, Украина отказалась от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. По словам Арахамии, бывший британский премьер говорил, что ничего подписывать с Россией не нужно, а вместо этого «надо воевать». Арахамия также подтвердил, что целью украинской делегации в ходе переговоров было затягивание процесса.