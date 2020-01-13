https://static.news.ru/photo/e586c49a-3617-11ea-b151-fa163e074e61_660.jpg Борис Ротенберг Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Предприниматель Борис Ротенберг проиграл суд в Финляндии по иску к четырём банкам. Миллиардер обвинял кредитные учреждения в нарушении условий обслуживания из-за санкций США.

Иск был подан в октябре 2018 года. Ротенберг потребовал, чтобы суд обязал банк Handelsbanken принимать его платежи, а Nordea, OP и Danske Bank — проводить финансовые операции по его поручениями. Истец утверждал, что не смог оплатить счета финской налоговой службы и других ведомств из-за отказа банков в выполнении указанных действий. Кредитные организации в свою защиту заявляли, что обслуживание Ротенберга создает риски для их деятельности из-за санкционных ограничений, наложенных на предпринимателя.

Как передаёт ТАСС, Окружной суд Хельсинки признал доводы банков убедительными. Решение органа правосудия гласит, что проведение платежей создаёт для учреждений «значительные экономические риски». Также суд не нашёл подтверждений тому, что Ротенберг является лицом, проживающим на территории Европейской экономической зоны. Истец при этом подчёркивал, что должен иметь равные права с другими гражданами ЕС, так как у него есть гражданство Финляндии.

Суд обязал Ротенберга компенсировать банкам свыше €500 тысяч судебных издержек. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Борис Ротенберг является членом совета директоров и совладельцем СМП Банка. В 2014 году он попал в санкционные списки США, составленные после вхождения Крыма в состав РФ. Санкции ЕС предпринимателя при этом формально не коснулись.

Как сообщал NEWS.ru, в ноябре 2019 года президент России Владимир Путин вручил Борису Ротенбергу орден Александра Невского «за заслуги в развитии физической культуры и спорта».