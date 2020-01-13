Предприниматель Борис Ротенберг проиграл суд в Финляндии по иску к четырём банкам. Миллиардер обвинял кредитные учреждения в нарушении условий обслуживания из-за санкций США.
Иск был подан в октябре 2018 года. Ротенберг потребовал, чтобы суд обязал банк Handelsbanken принимать его платежи, а Nordea, OP и Danske Bank — проводить финансовые операции по его поручениями. Истец утверждал, что не смог оплатить счета финской налоговой службы и других ведомств из-за отказа банков в выполнении указанных действий. Кредитные организации в свою защиту заявляли, что обслуживание Ротенберга создает риски для их деятельности из-за санкционных ограничений, наложенных на предпринимателя.
Как
Суд обязал Ротенберга компенсировать банкам свыше €500 тысяч судебных издержек. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Борис Ротенберг является членом совета директоров и совладельцем СМП Банка. В 2014 году он попал в санкционные списки США, составленные после вхождения Крыма в состав РФ. Санкции ЕС предпринимателя при этом формально не коснулись.
Как сообщал NEWS.ru, в ноябре 2019 года президент России Владимир Путин вручил Борису Ротенбергу орден Александра Невского «за заслуги в развитии физической культуры и спорта».
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