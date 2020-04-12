Рост суточной смертности от коронавируса снова зафиксировали в Испании

https://static.news.ru/photo/ea50fd7a-7cac-11ea-895f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xavi Herrero/Global Look Press

Медицинские службы в Испании за сутки зафиксировали 619 смертей пациентов, заразившихся коронавирусом.

В стране зарегистрирован очередной рост смертности пациентов из-за COVID-19. 11 апреля в Испании умерли 510 человек. Общее число жертв достигло 16972, а количество заразившихся возросло с 161852 до 166019, выздоровели более 60 тысяч человек, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья предупредил, что королевство пока не вошло в «фазу деэскалации» пандемии коронавирусной инфекции. При этом он подчеркнул, что стране удалось замедлить темпы COVID-19.

С 13 апреля некоторым из жителей Испании, находившимся на карантине последние две недели, будет разрешено вернуться к работе. Речь идёт о строителях и сотрудниках транспортной системы. Они должны будут соблюдать правила социального дистанцирования. Все люди, которые могут работать из дома, должны продолжать находиться в изоляции.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,78 млн человек, погибли свыше 108,8 тысячи, выздоровели 405,9 тысячи.

В России на 12 апреля зарегистрировано 15 770 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.