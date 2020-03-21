https://static.news.ru/photo/028e06ea-6b8b-11ea-a9f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Член партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к российской стороне с призывом помочь Италии, где с каждым днём становится всё труднее справляться с пандемией COVID-19.

Депутат бундестага отправил своё письмо лично депутату Московской городской думы и главному редактору радиостанции «Говорит Москва» Роману Бабаяну.

Паоло Гримольди, депутат Совета Европы от евроконсервативной партии «Лига Севера» в Ломбардии, обратился к нам в группе WhatsApp с отчаянной мольбой о помощи. По этой причине я обращаюсь к вам с просьбой проверить, может ли российская сторона оказать помощь, — сказано в послании.

Эме отметил, что больницы этого региона оказались в критической ситуации и сейчас им жизненно необходимы аппараты искусственной вентиляции лёгких. Также, отметил германский парламентарий, в медучреждениях Ломбардии не хватает персонала.

На сегодняшний день в мире коронавирусом нового типа заразились 277 736 человек, 11 513 скончались, а 91 096 пациентов выздоровели.

Как писал NEWS.ru, ранее в Китае возмутились мерами Италии по борьбе с COVID-19.