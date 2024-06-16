Россию обвинили во вторжении в Финляндию во время Второй мировой войны Стубб обвинил Россию во вторжении в Финляндию в период Второй мировой войны

Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

Александр Стубб

Россия во время Второй мировой войны «вторглась» в Финляндию, заявил президент этой страны Александр Стубб на конференции по Украине в Швейцарии, передает Yle. Он выразил особое беспокойство тем, что общая граница с Москвой составляет 1300 км. Глава государства заявил, что в истории взаимоотношений двух стран было 300 вооруженных конфликтов.

Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10 процентов нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец, — посетовал Стубб.

Ранее он признал, что необходимо как можно скорее провести вторую конференцию по Украине. Стубб обратился с призывом к своему российскому коллеге Владимиру Путину с призывом положить конец этому конфликту. При этом финский президент подчеркнул, что Китай может сыграть ключевую роль в установлении мира на Украине и настоятельно призвал Пекин повлиять на Путина.

Россия должна рано или поздно присоединиться к переговорному процессу по разрешению кризиса на Украине, заявляла президент Швейцарии Виола Амхерд в ходе мирного саммита, инициированного Киевом. Она призвала участников конференции обсудить этот аспект и подготовить почву для прямых переговоров между Москвой и Киевом.