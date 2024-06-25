Россию обвинили в миллиардных убытках Украины на фронте Луценко: Россия уничтожила защиту от дронов за полмиллиарда долларов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев потратил на защиту от беспилотников полмиллиарда долларов, но ее ликвидировала Россия, пожаловался бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко. Данные сооружения были уничтожены не дронами, а российскими ракетами, подчеркнул он. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Вопрос: кто вообще принял решение отправить на защиту наших подстанций 20 миллиардов гривен — это полмиллиарда баксов? — поинтересовался Луценко.

По его мнению, на такой шаг можно было бы пойти до специальной военной операции, когда еще было неясно, будет ли Москва применять ракеты. Луценко подчеркнул, что даже после многих месяцев боевых действий Киев продолжал защищаться только от беспилотников.

Накануне сообщалось, что операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении уничтожили немецкий танк Leopard. Он был замаскирован в лесополосе в 18 км от линии фронта.

Ранее стало известно, что экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России уничтожил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Атака была проведена с применением неуправляемых авиационных ракет (НАК) С-8. После успешного выполнения задачи экипаж совершил противоракетный маневр и вернулся на аэродром вылета.