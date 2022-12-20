Россию обвинили в эскалации конфликта между Сербией и Косово Премьер Косово Курти считает, что Москва причастна к эскалации конфликта с Сербией

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти заявил, что Россия причастна к эскалации конфликта между его республикой и Сербией. Он считает, что действия Москвы связаны с «неудачами» в рамках специальной военной операции на Украине. Курти выразил обеспокоенность, что ситуация может сложиться в пользу российского президента Владимира Путина. Премьер также уточнил, что РФ и Сербия в прошлом году провели 104 совместных военных учения, передает The Guardian.

Думаю, что беспокойство наших западных партнеров и друзей вызывают связи Белграда с Москвой. Мы не знаем, как они могут выразиться, если эскалация на севере будет нарастать, — сказал политик.

Он добавил, что Россия заинтересована в перебросе конфликта на Балканы, ведь у Москвы есть «клиент в Белграде».

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что «горячая фаза» конфликта Сербии и Косово может начаться с попытки косовского спецназа ликвидировать баррикады, возведенные косовскими сербами. По его словам, в таком случае сербский президент применит вооруженные силы, которые уже стянуты к границе. Также дипломат отметил, что Косово может занять сторону Албании.

До этого миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом контрольно-пропускном пункте Ярине на въезде в Косово и Метохию со стороны города Рашки на фоне митинга с участием сербов.