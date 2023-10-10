РФ не позвали на празднование юбилея освобождения от нацистов в Норвегии Норвегия не пригласила Россию на празднование юбилея освобождения от нацистов

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Норвегия. Киркенес. Дети во время праздничных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Северной Норвегии

Празднование 80-летия освобождения провинции Норвегии советскими воинами от нацизма пройдет без представителей России, сообщила газета Verdens gang. Вместо РФ на мероприятие будет приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Речь идет о провинции Эст-Финнмарк, которая была освобождена осенью 1944 года. Пять лет назад представители России присутствовали на празднике. Их считали почетными гостями.

[Тогда] был визит и министра иностранных дел России, и адмиралов российского Северного флота. Но то, как Россия поступила по отношению к соседней стране, делает, к сожалению, невозможным повторение этого. Подчеркну, что это Россия заняла такую позицию, которая сделала невозможным приглашение на празднование, — заявил глава провинции Ханс-Якоб Бено.

Приглашением Зеленского Норвегия хочет выразить свою благодарность украинским воинам, добавил он. Они проливали свою кровь за освобождение региона.

Ранее посольство РФ обвинило Норвегию в грубом манипулировании историческими фактами. В дипведомстве отметили, что страна опускается до кощунственных параллелей с нацистами и оскорбляет память советских воинов, отдававших жизни при освобождении северных провинций.