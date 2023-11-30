Россию назвали основным бенефициаром платы за углерод МВФ: доходы бюджета России от платы за углерод могут превысить 4% ВВП

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Возможные доходы бюджета России от углеродного регулирования в 2030 году могут превысить 4% ВВП, заявили эксперты Международного валютного фонда. По их данным, которые передает РБК, это максимум среди всех стран. Самые большие потенциальные доходы для России — это углеродные сборы с промышленности.

Как правило, чистые доходы бюджетов от взимания платы с бизнеса за выбросы парниковых газов в виде углеродного налога составляют до 2% ВВП. В странах с высоким уровнем дохода, где выбросы меньше, они ниже, чем в странах с доходом выше среднего. После России второй по величине объем таких доходов могут получить Саудовская Аравия и Китай — около 2–3% ВВП. Возможные доходы Соединенных Штатов оценили в 1% ВВП, а Евросоюза — около нуля.

Как отметили в МВФ, углеродное ценообразование — это важное условие для достижения климатических целей, которые были заявлены в Парижском соглашении 2015 года. Они предусматривают необходимость удерживать прирост глобальной средней температуры ниже двух градусов Цельсия выше доиндустриальных уровней, а также сокращать выбросы парниковых газов.

Ранее золотые резервы России выросли до 2,36 тысячи тонн по итогам сентября 2023 года. Это стало рекордом в новейшей истории государства. Москва по этому показателю занимает пятое место в мире.