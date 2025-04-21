Россию и Украину призвали продлить перемирие в память о папе римском Друг папы Франциска призвал РФ и Украину продлить перемирие до похорон понтифика

Фото: ALESSIA GIULIANI/Global Look Press

Папа римский Франциск

России и Украине следует продлить действующее перемирие как минимум до похорон папы римского Франциска, заявил NEWS.ru председатель Всемирного союза староверов и близкий друг понтифика Леонид Севастьянов. По его словам, это станет достойной данью памяти папы римского, который всю жизнь посвятил миротворческим инициативам. Он отметил, что понтифик умер как раз в период перемирия, за которое активно выступал при жизни.

Стоит отметить миротворческие усилия папы Франциска. В этом смысле Бог сподобил, чтобы Франциск умер во время перемирия, на котором он так настаивал, к которому он так стремился, которое он так лоббировал. И в итоге умер как раз во время него. Он увидел плоды своей деятельности. И здесь, конечно же, я бы хотел бы призвать лидеров России и Украины, чтобы в честь памяти папы Франциска продолжить это перемирие, по крайней мере на время его похорон, тем самым отметив весь его гуманитарный вклад в развитие человечества, — высказался Севастьянов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Франциск был великой фигурой и внес значительный вклад в мировую историю. По словам парламентария, понтифик оставил глубокий след в памяти верующих, несмотря на попытки исказить его образ. Он подчеркнул, что Франциск, даже получая обвинения в излишней современности, всегда оставался верен традиционным ценностям.