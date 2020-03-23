https://static.news.ru/photo/c864d4a0-6d13-11ea-a0a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frauke Scholz/imageBROKER.com/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Черногории задержали гражданку России. По данным Министерства внутренних дел страны, женщина распространяла панику и создавала беспорядки из-за коронавируса.

Россиянка написала в социальной сети, что в стране заражено около 1000 человек, ещё шесть умерло. Она указала, что инфицирован и госпитализирован персонал отеля Avala, а также предположила, что республику ожидает итальянский сценарий.

В настоящий момент дело женщины передано прокуратуре города Котор, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что 65-летний житель города Херцег-Нови стал первой жертвой коронавируса в Черногории. Мужчина скончался в госпитале столицы страны Подгорицы. В настоящий момент в стране зафиксировано 22 случая заражения COVID-19.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.