Россиянке в Риме не продали бутылку воды из-за гражданства Женщине в аэропорту Рима не продали воду из-за российского гражданства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Женщине, которая вылетала из римского аэропорта Фьюмичино, отказались продать воду в одном из магазинов, объяснив это наличием у нее российского паспорта, передает Roma Today. При этом ей посоветовали ознакомиться с позицией итальянского Министерства иностранных дел относительно действий России, говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что попыталась купить воды в магазине Aelia Duty Free в аэропорту, но продавщица ей отказала. При этом она подчеркнула, что не может также продать ей что-либо еще.

Ранее в турецкой Алании охранники отеля избили россиянина, который пытался защитить от них свою супругу. После избиения сотрудники отеля не стали вызывать скорую помощь и полицию, это пришлось сделать самим пострадавшим. Как уточнила женщина, она вместе со своим супругом недавно получила ВНЖ в Турции, после чего пара заселилась в отель. Однажды с балкона на них сбросили бутылки с водой. Когда россияне потребовали объяснений, охранник заведения заявил, что «они русские и заслужили это, так им и надо».

До этого туристку из Москвы ударили металлическим ковшом по лбу и облили кипятком в хамаме в пятизвездочном отеле в Турции. По ее словам, нападавшим оказался постоялец заведения немецкого происхождения. После инцидента в отношении него не было принято никаких мер, утверждает пострадавшая.