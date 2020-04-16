Россиянка рассказала, как штрафуют в Испании за поездки на дачу

https://static.news.ru/photo/eabd8164-800a-11ea-982e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brais G. Rouco/Keystone Press Agency/Global Look Press

За нарушение режима самоизоляции из-за пандемии COVID-19 испанские власти тоже ввели штрафы. Россиянка Прасковья рассказала, какую сумму можно заплатить, если нарушить карантин в Королевстве.

Живущая в Испании девушка отметила, что сумма административного наказания начинается с €400. Такое взыскание выписывают, если выйти на улицу не в магазин, аптеку или на работу. При этом оштрафовать на эту сумму могут и за покупку товаров не первой необходимости.

Тут не ходят в магазин каждый день и закупаются на неделю вперёд. В торговый зал пускают не более 15 человек, при входе выдают перчатки, — рассказала Прасковья Lenta.ru.

Самые большие штрафы грозят тем, кто выезжает за пределы городов. Сумма может доходить до €30 тыс. В пересчёте на рубли эта сумма равна примерно 2,4 миллиона рублей.

Нашему другу выписали штраф за то, что он съездил с семьёй на дачу, которая находится в двух часах езды. Его обязали выплатить €16 тыс. (1,2 миллиона рублей. — NEWS.ru) — по четыре тысячи за каждого находившегося в автомобиле, — рассказала Прасковья.

По её словам, мужчина решил пробраться в свой загородный дом из Барселоны в три утра. Однако это не помогло ему избежать полицейских кордонов. Россиянка пояснила, что попасться испанским правоохранителям не сложно, ведь нарушителей на улицах не много. Очень многие испанцы действительно серьёзно относятся к карантинным мерам.

Сейчас Испания на втором месте по числу заболевших коронавирусом. В стране зафиксировано 180 тысяч случаев. Большее число заболевших только в США — 683 тысячи. На третьем месте Италия, где подтверждено 165 тысяч случаев заражения.

Как писал NEWS.ru, за две недели в Москве оштрафовали 107 заражённых нарушителей карантина.