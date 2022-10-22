Россиянка дала отпор болгарам, пытавшимся отнять у нее деньги

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Сотрудники аэропорта Варны в Болгарии попытались изъять у россиянки и ее мужа €2000. Женщина отстояла сбережения, устроив скандал, пишет MK.RU.

По словам россиянки, после прохождения паспортного контроля она вместе с мужем ожидала вылета. В это время к ним подошли двое сотрудников аэропорта и стали расспрашивать супругов об имеющихся средствах, а также потребовали показать содержимое сумок.

Когда россияне предъявили имевшиеся у них наличные, порядка €2000, мужчины тут же пересчитали их и попытались забрать. При этом они убеждали супругов в том, что разрешено перевозить не более €300 на человека.

Женщина возмутилась поведением сотрудников аэропорта и потребовала разъяснить, в чем именно состоит нарушение. В итоге те махнули на супругов рукой и отправились к другим пассажирам.

Ранее сообщалось, что в Норвегии, в коммуне Улленсванг задержали россиянина за использование дрона, ему грозит арест. В полиции пояснили, что россиянам не разрешатся пользоваться в Норвегии беспилотниками после начала спецоперации на Украине.