Россиянину Яну Петровскому продлили срок содержания под стражей в Финляндии

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Россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) продлили срок содержания под стражей в Финляндии, передает издание Yle. Суд отказался экстрадировать Тордена на Украину и постановил освободить его. При этом районный суд скрыл личность подсудимого, но журналистам известно, что речь идет именно об этом разбирательстве.

Сразу после освобождения россиянина задержали финские пограничники. Доследственной проверкой его деятельности на Украине занялась полиция Финляндии. В европейской стране опасаются передавать Тордена Украине, поскольку условия содержания в колониях постсоветской страны не соответствуют требования гуманного обращения Европейской конвенции по правам человека.

Военное объединение «Русич», основанное Воиславом Торденом, подозревают в террористических преступлениях на Украине. Украина потребовала экстрадиции мужчины. Торден был арестован в июле в аэропорту Хельсинки-Вантаа по подозрению в участии в деятельности террористической группы. Торден находится в санкционном списке Евросоюза под своим прежним именем Ян Петровский, и ему запрещен въезд в Финляндию. Прежняя личность была установлена ​​с помощью разведки пограничной службы и сравнения лиц.