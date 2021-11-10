Россиянина задержали за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии

Польские пограничники задержали трёх человек за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу. В их числе россиянин, а также граждане Литвы и Швеции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу Польши.

За пособничество в нелегальной миграции были задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы), — цитирует агентство сообщение погранслужбы.

Там отметили, что за прошедшую ночь было зафиксировано около 600 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отмечал, что ночь была «неспокойной». Он добавил, что все прорвавшиеся через границу нелегалы были задержаны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе существует мафиозная структура, которая занимается транзитом мигрантов с Ближнего Востока через территорию его страны. По его словам, она преимущественно состоит из немцев и поляков.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. В ЕС назвали ситуацию некой «гибридной операцией» Лукашенко при поддержке России. В МИД России назвали такие заявления ложью.